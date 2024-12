Mostra coletiva em homenagem a Gelson Radaelli e mais destaques da agenda cultural desta sexta-feira 

Com curadoria de Nicolas Beidacki, são exibidos trabalhos de 10 artistas, entre eles o próprio Radaelli, Eduardo Haesbaert, Frantz, Guilherme Dable e Lilian Maus. São cerca de 20 obras expostas, todas explorando a linguagem da pintura a partir de diversos suportes, desde a tela tradicional até sua intersecção com a instalação. Técnicas diversas como acrílica, óleo e inclusive a aquarela compõem o repertório das obras selecionadas, que buscam valorizar legado do artista morto há exatos quatro anos.

As “Linhas de Força” de Pedro Cassel

Nesta sexta (6), às 19h, Pedro Cassel apresenta Linhas de Força no Teatro Oficina Olga Reverbel. No repertório, estão canções de toda a sua carreira. Ingressos em theatrosaopedro.rs.gov.br .

A arte do grafismo

A galeria Zigwall Arts recebe, até a próxima sexta-feira, That Type of Art, mostra com dezenas de trabalhos de artes gráficas. A abertura é sexta, às 19h, com entrada gratuita.