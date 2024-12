Fundo de Quintal na AABB e mais atrações com descontos do Clube do Assinante 

Grupo Fundo de Quintal vai se apresentar em Porto Alegre. Acervo Fundo de Quintal / Divulgação

A festa que celebra os 25 anos do Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) contará com show da banda Fundo de Quintal neste sábado (7), às 20h, no jardim da AABB (Av. Cel, Marcos, 1.000). Os 50 primeiros sócios do Clube têm 50% de desconto.

Marília Gabriela no São Pedro

Theodoro Cochrane e Maria Gabriela estrelam peça na Capital neste fim de semana. Bob Wolfenson / Divulgação

A artista estrela a comédia A Última Entrevista, no sábado, às 17h e 20h, e domingo (8), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça M. Deodoro, s/n). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Marcito Castro em stand-up

Comediante exibe stand-up no Araújo Vianna no domingo. Nosso Comedy Club / Divulgação

Comediante sobe ao palco do Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste domingo, às 20h, para apresentar novo show de stand-up. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Armandinho em Porto Alegre

Cantor se apresenta na capital neste sábado. Rafael Moreira / Divulgação

Um dos maiores nomes do reggae nacional, o cantor se apresenta no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado, às 21h. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Márcia Sensitiva “Acorda pra Vida”

Porto Alegre recebe palestra de Márcia Sensitiva. André Ligeiro / @marciasensitiva no Instagram

Ela apresenta conselhos e broncas em palestra neste domingo, às 15h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Roupa Nova no Araújo Vianna

Roupa Nova sobe ao palco do Araújo Vianna na terça e quarta. Giu Pera / Divulgação

Na terça (10) e na quarta (11), às 21h, banda apresenta o show da turnê 40 Anos no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

