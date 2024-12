Patrícia Poeta fala sobre missão em Gramado: "Incentivar pessoas de todo o Brasil a visitarem"

Patrícia Poeta estará em Gramado nesta segunda-feira. Patrícia Canola / Arquivo Pessoal

Nesta segunda-feira (9), Gramado será o cenário do Encontro com Patrícia Poeta, transmitido ao vivo a partir das 9h30min, diretamente da praça em frente à Igreja de São Pedro, coração da cidade serrana.

O programa marca o retorno da gaúcha ao Estado após a enchente de maio, período em que cobriu o desastre climático que afetou mais de 400 municípios.

— Sei que ainda há muito a ser feito, mas, ao menos, aquele cenário de devastação ficou para trás. Volto com o coração mais leve e com um forte senso de união para reerguer nosso amado Rio Grande do Sul — declara Patrícia.

Natural de São Jerônimo, a apresentadora destaca que retornar ao solo gaúcho com o programa tem como objetivo encerrar o ano com uma mensagem de recomeço e incentivar a retomada da economia local, duramente afetada pela enchente.

— Queremos mostrar que este lugar lindo está pronto novamente para receber turistas e incentivar pessoas de todo o Brasil a visitarem. Gramado, além de ser um destino turístico famoso, conta com o Natal Luz nesta época. É um momento de confraternização, união e renovação das esperanças, perfeito para este fim de ano tão simbólico para nós, gaúchos — ressalta.

O programa desta segunda-feira será especial por marcar um movimento diferente da atração, que é sair dos estúdios da TV Globo e se aproximar do público, destacando histórias marcantes da cobertura da tragédia, aponta Patrícia:

— Vamos reencontrar, principalmente, conterrâneos que, no momento da tragédia, deixaram suas famílias para se dedicar ao trabalho voluntário, ajudando milhares de gaúchos, salvando vidas e distribuindo mantimentos.

A apresentadora planeja aproveitar a visita a Gramado para explorar a gastronomia local e ativar o seu lado “formiga” em busca dos famosos chocolates da Serra, cuca de doce de leite, ambrosia e sagu com creme, sem esquecer o prato típico mais querido dos gaúchos:

— Claro que um bom churrasco estará no cardápio também (risos). Nem preciso dizer, né?

Realização de sonhos

No comando do Encontro há três anos, Patrícia diz sentir gratidão pelas oportunidades e pelo carinho dos telespectadores, que ela recebe com frequência nas ruas. Ela adianta que tem grandes planos para o próximo ano:

— O Encontro é como um filho, que eu e toda a equipe cuidamos com dedicação diária. Em 2025, vamos viajar muito, quero abraçar as pessoas, estar ao vivo em vários cantos desse Brasil. Teremos novos quadros, mais interação com o público e muitas novidades. O próximo ano promete.

Sobre sua atual fase pessoal e profissional, Patrícia se considera realizada e revela que deseja tirar muitos sonhos do papel, incluindo um desejo antigo: desfilar como musa do Carnaval de 2025 pela Grande Rio.