Com Feira do Livro de Alvorada cancelada, grupo de autores se reúne para realizar evento alternativo

Nathiele é uma das escritoras do evento. Gabriehl Oliveira / Divulgação

No mês passado, a comunidade de Alvorada recebeu uma notícia que chateou quem aprecia a boa literatura: a feira do livro da cidade seria cancelada. Previsto para ocorrer no fim do ano, o evento era organizado pela prefeitura e estaria em sua 21ª edição. Porém, para dar a volta por cima, e responder ao cancelamento com fomento à cultura, um grupo de artistas do município organizou uma nova feira, que vai ocorrer no final de semana. No próximo domingo, das 8h30min às 18h30min, a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais abrigará a primeira Feira do Livro Independente de Alvorada.

Simone Soares, 42 anos, é escritora e foi uma das autoras do livro Vozes Alvoradenses, divulgado pelo Diário Gaúcho no início do ano. Indignada com o cancelamento da feira, ela foi uma das propulsoras do evento.

— É o momento da gente (escritores) expressar a nossa revolta por não ter o incentivo, mostrar que estamos na luta e estamos sempre apoiando a arte — descreve Simone.

A publicação do Vozes Alvoradenses tinha objetivos em comum com a Feira do Livro Independente: desmistificar a ideia de que Alvorada é uma cidade só com violência e valorizar os escritores da região. Para Simone, é uma oportunidade de ligar um holofote nos talentos escondidos do município:

— Queremos mostrar que temos cultura sim e que precisamos ser valorizados. As pessoas reclamam que não têm nada pra fazer em Alvorada, mas os escritores existem e não são valorizados.

Geração de renda com as vendas

O evento será participativo, os escritores interessados em vender seus exemplares devem contatar a equipe organizadora e montar seus próprios estandes. Além das tradicionais bancas, outras manifestações artísticas estão programadas: contações de histórias, apresentações de músicas, declamações de poesias e sessões de autógrafos.

O professor da rede pública municipal Kleiton Müller, 40 anos, também está participando da organização da feira e destaca que o evento servirá ainda para contribuir com a geração de renda dos escritores, a partir da venda dos exemplares:

— Às vezes, os autores locais não têm espaço para vender seus próprios livros. Por isso, vamos aproveitar o momento para mostrar que Alvorada tem grandes escritores.

Zero Hora procurou a prefeitura para esclarecer os motivos do cancelamento da feira, mas não obteve retorno.

Visibilidade para novas produções

A professora e contadora de histórias Nathiele Fagundes, 30 anos, é uma dessas autoras que busca espaço e visibilidade na feira. Convidada para participar do evento por Cristina Ribeiro, organizadora do Vozes Alvoradenses, Nathiele tem relação com a literatura desde criança. Após se tornar professora, percebeu seu amor pela contação de histórias e fez do que antes era um hobby um ofício. Ela também queria contar suas próprias histórias. Assim, no início deste ano, escreveu o livro infantil Cada Pedaço Meu, que aborda os temas de amor próprio e autocuidado. Os exemplares estarão à venda domingo.

— Ao mesmo tempo em que fiquei triste por não ter a feira oficial, que acaba tendo uma visibilidade muito maior para as nossas obras e para nossa cidade, fiquei feliz com os próprios autores, por não terem desanimado e terem criado esse novo evento. Vamos mostrar que a cidade tem escritores engajados, pessoas que desenvolvem cultura, que vivem da arte e da escrita — afirma Nathiele.

Serviço

/// O que: Feira do Livro Independente de Alvorada

/// Quando: 8 de dezembro, das 8h30min às 18h30min

/// Onde: no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada (Sima), na Avenida Wenceslau Fontoura, 105, no bairro Nova Americana

/// Dúvidas: contatar Simone Soares pelo telefone (51) 99523-6261