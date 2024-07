Dia de reencontro Notícia

Reabertura da Casa da Ospa é destaque da agenda cultural desta sexta-feira

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retoma as atividades com um concerto que celebra o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, às 20h

26/07/2024 - 04h00min