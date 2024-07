Programe-se Notícia

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá na Capital e mais atrações com descontos do Clube do Assinante

Músicos encerram a turnê "As V Estações" no sábado, às 21h, no Araújo Vianna. Sócios também podem aproveitar espetáculos teatrais e cinemas com descontos

25/07/2024 - 17h35min Atualizada em 25/07/2024 - 17h37min