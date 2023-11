A história da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) está pronta para ser vista por quem for visitar a Casa da Ospa, a partir da terça-feira que vem, dia 21. Em um grande mural, boa parte da história de 73 anos da fundação é remontada, com um rico acervo acumulado no decorrer das décadas — estão lá documentos, nomes importantes e uma mensagem de exaltação à cultura.