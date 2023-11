Quarenta anos se passaram desde a primeira edição do Musicanto. Era 1983 quando o evento nascia na cidade de Santa Rosa, idealizado pelo músico Luiz Carlos Borges (1953-2023), então secretário de Cultura local. De lá para cá, o festival rompeu a bolha do Rio Grande do Sul e se tornou célebre no circuito sul-americano de festivais de música. A prova está na edição alusiva aos 40 anos, que ocorre desta quinta-feira (16) a sábado (18) no Centro Cívico de Santa Rosa (veja detalhes no serviço ao final do texto), com canções oriundas de diferentes regiões brasileiras e também do Paraguai e da Argentina no páreo pelo troféu máximo.