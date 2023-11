A Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000), em Porto Alegre, inaugura neste sábado (4), às 14h, duas exposições. Uma delas, Resistência, do artista maranhense Thiago Martins de Melo, com curadoria do islandês Gunnar B. Kvaran, conta com 14 obras de grandes dimensões que trazem referências autobiográficas e mitológicas, sincretismo religioso e surrealismo. O artista apresenta uma iconografia crítica ao abordar aspectos do cotidiano social cercado por injustiças. Na mostra, Martins de Melo articula temas relacionados à história multifacetada e à complexa política brasileira.