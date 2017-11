Nei Lisboa André Feltes / Divulgação

Cisne Branco ao som de Nei Lisboa

Uma boa pedida para esta véspera de feriado é curtir o pôr do sol no Guaíba embalado pelo som de Nei Lisboa a bordo do barco Cisne Branco. Um dos maiores nomes da música popular do Rio Grande do Sul, Nei convida o público para embarcar e curtir seus maiores sucessos a partir das 19h45min. Mas se liga: os ingressos são limitados e custam R$ 65, à venda no local de embarque, no armazém B3 do Cais do Porto (Av. Mauá, 1.050). Além da apresentação, o passeio conta com serviço de bar e opções de jantar.

Reflexões sobre a memória e o Brasil

A artista visual Manoela Cavalinho abre nesta quarta (1º), no Café Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), a mostra Álbum de Família & Registros do Brasil. Promovida pela Associação Chico Lisboa, a exposição divide-se em duas: a primeira parte refere-se a fotografias que refletem sobre o aspecto fugaz da matéria e da memória, enquanto a segunda faz um resgate de imagens do período colonial e propõe uma conexão com as mazelas sociais atuais. Além dos trabalhos de Manoela Cavalinho, a exposição conta com três séries de azulejaria da artista convidada Vivian Lockmann. A mostra tem entrada gratuita e fica em cartaz até 2 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Luiz Lopez na batida do coração

Integrante da banda de Erasmo Carlos, o cantor, guitarrista e compositor carioca Luiz Lopez antecipou sua passagem para o Rio Grande do Sul – toca com o Tremendão em Novo Hamburgo, na sexta, e em Porto Alegre, no sábado – para mostrar seu trabalho solo em uma apresentação gratuita, nesta quarta (1º), às 19h30min, no Auditório Luis Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana. Lopez está promovendo seu segundo disco, Visceral. É um projeto que, anuncia, vem literalmente do coração, pois durante as gravações, o músico experimentou substituir o bumbo da bateria por batidas do próprio coração. Parceiro de Erasmo há nove anos, Lopez já subiu ao palco também com Roberto Carlos, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Paula Toller, entre outros artistas.