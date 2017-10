Em janeiro de 2018, começa o início do desligamento do sinal analógico de televisão no Rio Grande do Sul. Para quem ainda não providenciou o kit conversor, com antena digital e conversor com controle remoto, a partir desta quarta-feira (1º), estará disponível na Feira do Livro de Porto Alegre o atendimento da Seja Digital para o agendamento da retirada de kits para a TV digital.