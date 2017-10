Banda Yangos realiza show no Agulha Natalia Biazus / Divulgação

A banda Yangos já tem compromisso para o dia 16 de novembro. Os guris de Caxias do Sul estarão em Las Vegas na expectativa pela cerimônia de entrega do Grammy Latino, prêmio ao qual concorrem na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras com Chamamé, quarto disco da carreira, lançado neste ano. O título disputa com Batom Bacaba (Patricia Bastos), No Embalo do Pinduca (Pinduca), Canta o Nordeste (Trio Nordestino), Ascensão (vários artistas) e Ao Vivo – Melodias Do Sertão (Bruna Viola).

Essa visibilidade internacional é um plano bem traçado por César Casara (piano), Cristiano Klein (percussão), Rafael Scopel (acordeom) e Tomás Savaris (violão), que nos últimos dois anos apostaram na presença em feiras internacionais da indústria fonográfica. Esse cheiro de mundo também está no som. Produzido por Lúcio Yanel e masterizado no estúdio Abbey Road, em Londres, Chamamé acentua o espírito que a Yangos já buscava: uma música regional gaúcha com vocação para a world music. Scopel explica:

– Nesse disco, tivemos coragem de fazer diferente. Respeitamos o tradicionalismo, mas queremos fazer a música gaúcha de hoje. Não queremos viver no passado.

O público porto-alegrense poderá conferir o som instrumental da Yangos nesta quarta-feira (1º/11) à noite no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), ocasião que contará também com show de Aluísio Rockembach, virtuose do acordeom e cantor que busca uma abertura para a música regional.

O músico de Pelotas vai interpretar com sua banda músicas do próximo disco, Dona Maria. O primeiro single, Mundo a Dois, com participação de Duca Leindecker, foi lançado nesta segunda-feira nas plataformas digitais.

– Sempre ouvi de tudo – afirma Rockembach. – Sou do Rio Grande, mas quero passaporte para o mundo, como diz um colega.