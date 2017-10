ESPETÁCULOS

Sábado e domingo (28 e 29/10)

Da esquerda para a direita: Priscila Fantin, Letícia Birkheuer e Luiza Tomé Lucio Luna / Divulgação

Trio de estrelas no São Pedro

Como três mulheres com visões diferentes se relacionam é o tema central do espetáculo Além do Que os Nossos Olhos Registram, peça dirigida por Fernando Philbert que tem estreia nacional neste fim de semana em Porto Alegre. As atrizes Luiza Tomé, Letícia Birkheuer e Priscila Fantin interpretam avó, mãe e neta que dão suporte uma à outra e se instigam a enfrentarem desafios. Delfina, a personagem de Luiza Tomé, é uma mulher livre de preconceitos, que vai ser referência para a neta Sofia (Priscila Fantin), uma jovem com relação conflituosa com o pai e com a mãe (Letícia Birkheuer) – por sua vez, uma mulher cínica que vive um casamento de fachada, porém confortável.

> Sessões no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) neste sábado, às 21h, e no domingo, às 18h. Ingressos sujeitos à disponibilidade e à venda na hora a R$ 80 (plateia e cadeira extra), R$ 70 (camarotes central e lateral) e R$ 20 (galeria).

DentroFora

Espetáculo da Cia In.Co.Mo.De-Te inspirada em Hide and Seek, de Paul Auster. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 30 (antecipados) e R$ 40 (na hora), à venda em bit.ly/dentro_fora, na Livraria Bamboletras (Rua Lima e Silva, 776) e no local. Sábado e domingo, às 20h.

O Ilusionista

Espetáculo do Mágico Kronnus. Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5.311). Ingressos a R$ 30 (mediante doação de um quilo de alimento) e R$ 40 (inteiro), à venda nas lojas Multisom, pelo link bit.ly/kronnus_amrigs e no local, na hora. Sábado, às 21h, e domingo, às 20h.

Sem Açúcar

Espetáculo do grupo Neelic sobre as relações humanas. Direção: Desirée Pessoa. Sala Heiner Müller do Neelic (Av. França, 1.149). Ingressos na hora a R$ 40. Sábados e domingos, às 20h. Até 5/11.

Sábado (28/10)

A Pane

Grupojogo realiza leitura encenada do texto de Friedrich Dürrenmatt. Teatro do Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112). Ingressos na hora a R$ 20. Sábado, às 21h.

ATMA

Malabarismo, acrobacia aérea e dança, com Carol Martins, Juliana Coutinho e Renata Ibis. Teatro Glênio Peres da Câmara Municipal de Porto Alegre (Av. Loureiro da Silva, 255). Senhas no local, 30min antes (mediante disponibilidade). Sábado, às 20h.

Lua de Mel em Buenos aires

Espetáculo da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA... sobre a exploração sexual de mulheres. Usina das Artes (Rua Santa Terezinha, 711). Ingressos na hora a R$ 30. Sábados, às 19h. Até 9/12.

Domingo (29/10)

Paulinho Mixaria Reprodução / Divulgação

Paulinho Mixaria no Bourbon

Com quase 25 anos de carreira, o comediante Paulinho Mixaria – conhecido por seu personagem humilde que retrata qualquer cidadão do interior do Brasil – apresenta Sempre um Show Diferente neste domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Ingressos a R$ 60 (galerias e mezanino),

R$ 80 (plateia alta) e R$ 100 (camarote e plateia baixa). À venda em bit.ly/mixaria.

Caliban

A Tempestade de Augusto Boal – Peça da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz sobre a opressão social e racial no Brasil. Parque da Redenção (Av. José Bonifácio, s/nº). Domingo, às 17h.

Evolution

Espetáculo performático de dança que marca os dez anos da DeRoseArtCompany. Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Ingressos entre R$ 132 e R$ 374, à venda aqui. Domingo, às 19h.

MÚSICA

Sábado (28/10)

Meeno L.A. / Divulgação

Noite italiana com Zucchero

Depois de passar por Rio de Janeiro e São Paulo, o cantor italiano Zucchero estará no Teatro do Bourbon Country neste sábado, às 21h, para apresentar Black Cat. O disco de rock e blues faz referência ao álbum Oro, Incenso e Birra, de 1989. Além das novas músicas, o setlist relembra sucessos como 13 Buone Ragioni.

> Show de Zucchero, na turnê Black Cat, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), neste sábado, às 21h. Ingressos entre R$ 180 e R$ 220, à venda no link bit.ly/zuc_poa e na bilheteria do teatro, a partir das 10h.

Café Fon Fon

Sábado, às 21h30: show de Elinka Matusiak e Duo Luizinho Santos & Bethy Krieger em tributo a Milton Nascimento. Domingo, às 20h: recital Cantos do Sul da Terra, de Demétrio Xavier. No sábado, ingressos a R$ 30, e no domingo, a R$ 25. Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22).

Cartas na Rua

Show da banda de folk e bluegrass no OcktoberCéu. Ceu Bar + Arte (Rua Lima e Silva, 1.487). Ingressos a R$ 10 (antecipados) e R$ 15 (na hora), à venda no local. Sábado, às 20h.

Concerto do quarteto de cordas argentino com composições de Piazzolla, De Falla e Bach. Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Ingressos a R$ 40, à venda no local e em bit.ly/In_crescendo. Sábado, às 19h.

Saudades da Elis

Show do cantautor e violonista Tunai com o compositor e pianista Wagner Tiso em homenagem a Elis Regina. Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1.028). Ingressos a R$ 12, à venda na bilheteria do local, a partir das 10h, e no link bit.ly/saudades_elis. Sábado, às 17h.

Luana Fernandes

Show da cantora de MPB, pop e soul com Ricardo Cordeiro (violão) e Fernando Sefrin (bateria) no Barco Cisne Branco. Ingressos a R$ 40, à venda na hora. Embarque: Cais do Porto de Porto Alegre - armazem B3 (Av. Mauá, s/nº). Sábado, às 18h.

Rosa Tattooada

Show da banda de hard rock. Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22). Ingressos a R$ 30, à venda no link bit.ly/Rosa_tattoo e no local. Sábado, às 21h.

Show do coletivo de música instrumental e popular. Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300). Ingressos a R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (na hora), à venda em bit.ly/tem_agulha e no local. Sábado, às 23h.

Domingo (29/10)

Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica Arte Viva

Concerto de música brasileira. Regência: Amilson Godoy. Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Domingo, às 19h.

Fernando Ávila

Lançamento do disco A Lua de Santiago do compositor e acordeonista. Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Junior, 250). Ingressos na hora a R$ 30. Domingo, às 19h.

Show da banda no evento Baita Teto, com edição de Slam Peleia e discotecagem de Piá. Vila Flores (Rua Hoffmann, 459). Ingressos a R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora), à venda pelo site bit.ly/baita_teto e no local. Domingo, das 16h às 22h.