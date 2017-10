Sábado e domingo (28 e 29/10)

“Masha e o Urso” no RS

Desenho animado russo, Masha e o Urso chega aos palcos do Estado neste fim de semana. A série é baseada em uma história do folclore do país e mostra o cotidiano de uma menina e seu amigo urso. No sábado, a sessão ocorre no Teatro Feevale (ERS-239, 2.755), às 16h, com ingressos a R$ 60. Em Porto Alegre, as apresentações ocorrem no domingo, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), às 14h, às 16h e às 18h. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 100. Entradas à venda pelo link bit.ly/mashateatro.