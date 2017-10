Divulgação / Divulgação

Um dos destaques da música de câmara argentina, o quarteto de violões In Crescendo estará neste sábado em Porto Alegre para um concerto no Instituto Ling, às 19h. O grupo vai executar obras de Manuel de Falla (1876 – 1946), Astor Piazzolla (1921 – 1992) e Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). É a segunda vez que o In Crescendo se apresenta em Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 40, à venda no local.

– Há anos temos uma boa relação com o Brasil. Quando éramos estudantes, os festivais de violão brasileiros já integravam músicos de diferentes países da América Latina. No ano passado, tivemos a oportunidade de fazer uma pequena turnê pelo Rio Grande do Sul – conta o violonista Juan Pablo Bujía.

O quarteto já realizou apresentações com nomes consagrados da música de concerto, como o pianista chinês Lang Lang. Além disso, tem sido premiado em concursos da Argentina e de outros países, como o prestigiado Prêmio Manuel M. Ponce, do México. Os violonistas tem viajado muito pela América Latina, mas também se apresentam com frequência em festivais de música de câmara da Espanha, Itália e Alemanha.

Além de Bujía, o grupo conta com Pablo D’Negri, Ezequiel Marín e Andrés Novío. Os músicos criaram o In Crescendo em 2005, mas em 2014 a formação adquiriu uma de suas características marcantes: extrapolou o limite usual das seis cordas e começou a tocar com violões de sete, oito e 10 cordas. Os instrumentos são construídos especialmente para os integrantes pelo conceituado luthier argentino Fernando Mazza.

– Com os violões multicordas, alcançamos quase uma oitava e meia a mais do que um violão comum. Isso nos oferece muitas possibilidades para enriquecer nossos arranjos. Dessa forma, conseguimos ser mais fiéis às composições originais ao criar versões orquestrais de obras clássicas – explica Bujía.

De Sebastian Bach a Buenos Aires

Além dos violões multicordas, o grupo agrega em sua formação instrumentos de percussão correspondentes à tradição musical das obras que arranjam. Ao interpretar composições do espanhol Manuel de Falla, por exemplo, o quarteto usa castanholas, meias-luas e pratos.

– Para o concerto no Ling, montamos um programa dividido em três partes. A primeira é dedicada à obra de Manuel de Falla, que tem relação com toda a riqueza do violão espanhol. São composições que demonstram as muitas possibilidade tímbricas do instrumento – afirma Bujía.

O concerto também conta com um trecho de O Cravo Bem Temperado, de Bach, e Estaciones del Ángel, composição de Piazzolla em homenagem às Quatro Estações de Vivaldi.

– A obra dá uma pincelada sobre as diferentes partes de Buenos Aires, segundo Astor Piazzolla – afirma Bujía.