As companhias aéreas Azul e Gol anunciaram um acordo para operar suas rotas domésticas de forma conjunta. O compartilhamento de voos permitirá que o passageiro faça parte de seu trajeto com uma das companhias e prossiga para seu destino com a outra, comprando apenas uma passagem. A novidade deve estar disponível nos canais oficias de venda a partir do fim de junho.