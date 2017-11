Começa neste sábado (4) o 30º Sonho de Natal de Canela. A abertura ocorre às 21h, em frente à Catedral de Pedra, com o espetáculo Um Natal Musical, que conta a história do Menino Jesus. Neste ano, todas as atrações serão gratuitas.

Ricardo Varela / Divulgação

Conforme o secretário de Turismo de Canela, Ângelo Sanches, 1,5 milhão de pessoas devem visitar a cidade nos 70 dias do evento, que se encerra em 14 de janeiro. Ele observa ainda que a rede hoteleira, com 6 mil leitos, está próxima dos 100% de ocupação entre as quintas-feiras e os domingos, e também ao longo do mês de dezembro.

A maioria das apresentações será realizada no Multipalco, na Praça João Corrêa, no centro da cidade, onde também fica a Aldeia do Papai Noel. O secretário explica que as principais atrações ocorrem a partir de 18 de novembro, quando está marcada a tradicional chegada do Papai Noel, que desce de rapel a Catedral de Pedra.

Dos três espetáculos pagos do ano passado, dois continuam neste ano de forma gratuita, mas com menos apresentações: Christmas in Concert e Auto de Natal. O Simplesmente Natal ficou de fora nesta edição do evento. Cerca de 200 pessoas, entre artistas e equipes de apoio, estão envolvidas nos espetáculos.

O investimento foi de R$ 4 milhões. Segundo Sanches, não será utilizado nenhum recurso do município. Além do Governo Federal, a verba vem do patrocínio de empresas e também do governo do Estado _ que, conforme o secretário, está investindo R$ 1 milhão.