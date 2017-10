Ricardo Varela / Divulgação

O 30º Sonho de Natal de Canela terá início em 4 de novembro, prometendo uma edição histórica até 14 de janeiro, para celebrar as três décadas do evento natalino. A decoração especial começará no pórtico de entrada do município, que receberá um grande painel de LED, onde serão reproduzidas imagens de Canela e dos eventos que integram a programação. Seguindo em direção ao centro da cidade, os visitantes serão surpreendidos com um belo caminho de luzes, que remete ao tema central do Sonho: Siga a Sua Estrela.

Espetáculo de abertura

-Um Natal Musical, com Isabela Fogaça. Ela conta a história do Menino Jesus, canta o Papai Noel e a alegria de estar em família. Dia 4 de novembro, às 21h, na Catedral de Pedra (Praça da Matriz).

Chegada do Papai Noel

-Musical com atores, projeções em vídeo, efeitos especiais e a tradicional descida do Papai Noel, de rapel, do alto da torre de 60 metros de altura da Catedral de Pedra. Dia 18 de novembro, às 21h.

Siga a Sua Estrela

-Sincronização da iluminação da igreja, cenografia natalina e projeções mapeadas com uma trilha sonora criada especialmente para o evento. O objetivo é guiar o espectador por inúmeras estrelas instaladas na avenida em frente à Catedral de Pedra. De segunda a quinta, às 21h e às 22h, e de sextas a domingos, também às 23h. Na Praça João Corrêa, o espetáculo ganha uma nova trilha e sincroniza a iluminação das árvores e da Casinha do Papai Noel. De segunda a quinta, às 21h30min e às 22h30min, e de sextas a domingos, também às 23h30min.

Conto de Maria

-A tradicional história do menino Jesus é contada de uma forma lúdica no Picadeiro do Ponto de Cultura Kombinação. Dias 18, 19, 25 e 26 de novembro, e 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25 de dezembro, em horários variados.

Paradinha de Natal

-De novembro a janeiro, aos sábados e domingos, sempre às 15h30min, o desfile parte da Catedral de Pedra e vai até a Praça João Corrêa. Nos bairros, a Parada de Natal ocorrerá aos domingos, às 10h30min.

Show de acendimento das luzes

-Um balé de som e luzes, em sincronia, envolverá o novo sistema de iluminação da Catedral de Pedra. Diariamente, às 21h, às 21h45min e às 22h30min.

Atrações no Multipalco

Sempre às 21h30min.

-24 de novembro e 8 e 22 dezembro – Noite do Natal Gaúcho, com apresentação pocket de atores e bailarinos do Garfo e Bombacha.

-25 de novembro e 9 e 17 de dezembro – O Som do Vento, com releituras de tango e jazz no acordeon e na guitarra.

-26 de novembro – Daniel Torres e banda.

-1º, 16 e 23 de dezembro – Christmas In Concert, com tradicionais canções natalinas interpretadas em estilos como rock, soul, jazz e funk americano.

-3 de dezembro – Natal em Cordas. Marcello Caminha e Pepeu Gonçalves interpretam clássicos natalinos em ritmos gaúchos.