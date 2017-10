Flamingo é o símbolo do parque Roberto Fukuda / Divulgação

Especialistas de diversas partes Brasil e do mundo estarão reunidos no município gaúcho de Tavares para contemplar e estudar o rico universo das aves migratórias no 13º Festival Brasileiro das Aves Migratórias, realizado de 26 a 28 de outubro.

O principal local de realização do evento é o Parque Nacional da Lagoa do Peixe – unidade de conservação ambiental localizada na península da Lagoa dos Patos, que abrange os municípios de Tavares e Mostardas. Reconhecido internacionalmente, o parque tem mais de 270 espécies de aves registradas, como o cisne de pescoço preto, o coscoroba, talha-mar, e maçaricos, entre outras.

A ave símbolo do Parque, o flamingo, vem do Chile todos os anos, no inverno, em busca de descanso e alimento. Migratórias ou residentes na região, as aves alimentam-se dos diversos microorganismos que vivem na lagoa, e encantam a população local e turistas com sua beleza e hábitos de vida. Esse precioso ambiente contido dentro do Parque é protegido por lei, que proíbe práticas de exploração comercial no local.

Roberto Fukuda / Divulgação

O festival apresentará uma vasta programação dentro do Parque e na cidade de Tavares, com destaque para as saídas guiadas para observação de aves, uma chance para a comunidade local e turistas conhecerem mais sobre a importante avifauna no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Além disso, o festival inclui diversas opções de entretenimento, oficinas para adultos e crianças, atividade de ecoturismo, apresentações artísticas como um baile de encerramento no dia 28/10, e contará com a presença de cientistas (da área de meio ambiente e biologia) que vão compartilhar o seu conhecimento por meio de palestras abertas ao público visitante.

A programação completa do Festival Brasileiro de Aves Migratórias pode ser conferida no site da prefeitura de Tavares.

João Batista Cardozo / Divulgação

O evento, que conta com a promoção da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) –organização sem fins lucrativos para a conservação das aves brasileiras, é organizado pela Prefeitura Municipal de Tavares e pelo Parque Nacional da Lagoa do Peixe/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com o apoio da, Roteiro Lagoa do Peixe e Sebrae/RS.