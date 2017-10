Na seção Seu Olhar, os leitores do caderno Viagem compartilham suas experiências em destinos pelo mundo de acordo com desafios propostos por ZH semanalmente. Confira mais desafios.

Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Sonho de infância", por Amilton Monteiro Gazzo

Desde criança, sonhava em conhecer a Escócia. Povoavam minha imaginação imagens de homens de saia xadrez, das bandas e do Lago Ness, com o monstro Nessie e aquela bruma que aparecia nos filmes. Nossa viagem foi realizada em agosto de 2015, com um casal de amigos, e foi muito além daquilo que eu imaginava.

Encontramos alguns homens de saia xadrez nas ruas de Edimburgo, tocando a gaita de fole para os turistas. A capital tem muitas atrações – o Castelo de Edimburgo, a Catedral de St. Giles, a Galeria e o Museu Nacional, todos com muitas coisas para admirar. O Lago Ness é realmente lindo. Por ele, fizemos um belo passeio de barco, em um dia de sol (sem bruma), vislumbrando os castelos da região (imperdível). Cidades como Stirling, com a história do herói militar Wallace (lembrado no filme Coração Valente), Pitlochry, Inverness, Fort William e Glasgow são ótimas sugestões para enriquecer o roteiro.

As paisagens escocesas nos encantaram. O clima às vezes rude (mesmo no verão de agosto) não amedrontou os gaúchos que circularam por tudo, aproveitando os cenários e a gastronomia da região. Recomendamos!

Perfil

Amilton Monteiro Gazzo, 72 anos, viajou com Maria Eloisa Possebon Gazzo, 64 anos, em agosto de 2015. Ambos são nutricionistas e moram em Canoas

Alguns dos lugares que conhecem: quase todos os Estados brasileiros, Antigua, Argentina, Alemanha, Áustria, Barbados, Bósnia, Canadá, Croácia, Chile, Dinamarca, Espanha, Eslováquia, EUA, Eslovênia, Israel, Itália, Jordânia, México, Montenegro, Portugal, Polônia, País de Gales, Paraguai, Liechtenstein, República Tcheca, St. Thomas, St. Lucia, St. Kitts, Turquia, Uruguai

Ainda pretendem conhecer: Grécia, África, Peru



Outros relatos dos leitores

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Old City é o nome popularmente dado à parte mais antiga de Edimburgo e faz parte do Patrimônio Mundial protegido pela Unesco. Nesta simpática ruela, próxima à Grassmarket, os edifícios coloridos se mesclam aos prédios escuros da arquitetura escocesa, fazendo um belo contraste. Esta é uma das regiões mais animadas da cidade, repleta de restaurantes, pubs, cafeterias, lojas e séculos de história. Logo depois da curva, está o famoso Castelo de Edimburgo, um dos pontos turísticos mais visitados da capital."

Valderez Anzanello

De Veranópolis, em julho de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Calton Hill é uma colina próxima à Royal Mile, no centro turístico de Edimburgo. Além dos diversos monumentos, a vista é tão bonita que vale a pena subir de dia e à noite, para admirar a cidade."

Janaína Faé

De Ipê, em janeiro de 2015

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Ao norte da Escócia, está a cidade mais encantadora: Inverness. Ponto estratégico para passeios ao Lago Ness e às ruínas do Castelo de Urquhart, assim como para a ida à Ilha de Skye. A estrada em si já remete aos contos de fada. No caminho, o Castelo Eilean Donan (foto), cenário de filmes como Highlander e O Melhor Amigo da Noiva, é de uma beleza à parte."

Tatiana Chanin Schostack, Claudio Petry e Gabriel

De Porto Alegre, em abril de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Passeando pelo centro histórico de Edimburgo, encontramos a mulher com mais piercings do mundo, Elaine Davidson. Nós a reconhecemos na hora, pois temos o Guinness Book. Ficamos muito surpresas ao descobrir que ela é brasileira!"

Gabriela e Laura Pinho Fillmann

Em julho de 2013

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Oban é uma linda e charmosa cidadezinha situada no canal Firth of Lorn, na bonita região de Argyll e Bute, que fica na parte oeste das Highlands, as quais se fragmentam em muitas ilhas e canais. Muito turística, é ponto de partida para as ilhas próximas, como Mull, Jura e Colonsay, bem como para as llhas Hébridas."

Helga Pichler

De Porto Alegre, em agosto de 2013

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Emoldurado por espectaculares paisagens de Highlands na cabeça de Loch Shiel, o Monumento a Glenfinnan é um tributo impressionante para aqueles que lutaram no Jacobite Risings. Uma paisagem deslumbrante, vale a pena conhecer."

Maria das Graças Couto Bronca

De Porto Alegre, em junho de 2012

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"A dica é experimentar o haggis, prato tradicional da cozinha escocesa, que consiste num bucho de carneiro recheado com vísceras, ligadas com farinha de aveia. A sua apresentação em banquetes, principalmente nas Burns Suppers, reveste-se sempre de um caráter de pompa: é servido ao som das gaitas de foles e cortado com uma espada pelo alto dignitário da mesa. O gaiteiro escocês, aliás, é o símbolo deste país charmoso, vigoroso e valente. As Burns Suppers são reuniões, normalmente com um jantar, para celebrar a vida e obra do poeta nacional da Escócia, Robert Burns. São organizadas perto da data de nascimento do poeta, a 25 de Janeiro de 1759."

Lígia Maria e José Antonio Mascia

De Caxias do Sul, em outubro de 2015