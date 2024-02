A imagem da senhora de cabelos grisalhos e maiô azul celeste, sentada em uma cadeira bem na beira do mar, reforça a maneira como se autodefine: praieira durante toda a vida. Aos 83 anos, Ivanira Borges Rodrigues convive com um problema na perna direita que dificulta sua locomoção há quase uma década, mas não abre mão de aproveitar um dia de sol no litoral gaúcho da forma que pode.