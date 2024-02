O par de patins bordô com rodas laranjas fluorescentes nos pés de Sophia Pereira Guimarães, 21 anos, evidencia que sua parte preferida da praia não é a água salgada ou a faixa de areia. Moradora de Porto Alegre, a jovem patinadora encontra em Tramandaí, no Litoral Norte, uma combinação que adora e sente muita falta: uma pista de skate perto do mar.