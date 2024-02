Acompanhados de música alta e um calor de 33°C, mais de 750 atletas se reuniram neste sábado (3) para participar de mais uma edição do campeonato de crossfit Super Beach Games, na orla de Capão da Canoa, no Litoral Norte. Enquanto veranistas lotavam a faixa de areia com guarda-sóis e cadeiras de praia, trios femininos, masculinos e mistos se esforçavam para concluir diferentes provas de até oito minutos. O contou com adolescentes até pessoas acima de 50 anos.