O Litoral Norte do Rio Grande do Sul está com menos pontos impróprios para banho, apontou relatório de balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (2). Três pontos voltaram à condição própria para banho na região, um deles em Xangri-lá (Rainha do Mar) e dois em Imbé (Mariluz e Santa Terezinha).