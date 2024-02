Um espaço que oferece tranquilidade, diversão, refresco para o calor do verão gaúcho e uma estrutura para a prática de esportes náuticos. E tudo de forma gratuita. Esse é o Parque Náutico da Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, uma alternativa às badaladas praias do município, distante apenas cerca de cinco quilômetros do centro.