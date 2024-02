Tão características do litoral gaúcho como o mar chocolatão, as intensas rajadas de vento que carregam areia para todos os cantos e arrancam até mesmo os guarda-sóis mais bem instalados são temidas pelos veranistas do Rio Grande do Sul. Para muitos, sua indesejada presença é capaz de estragar um dia de praia. Mas há parcela de frequentadores que comemora sua chegada e considera o típico Nordestão um grande amigo: são os praticantes de esportes como kitesurf e windsurf, que dependem do vento forte para colocar suas pipas, velas e pranchas em ação.