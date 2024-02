Em uma tarde quente na praia de Tramandaí, Paulo Ricardo Gerder, 64 anos, entrou no mar com uma prancha de três metros de comprimento debaixo do braço e um remo na mão. Depois de empurrar o equipamento para o fundo por alguns metros, subiu e ficou de joelhos. Foi para a parte sem ondas, com o objetivo de obter equilíbrio o suficiente para ficar de pé. É dessa forma que o gaúcho aproveita seus dias de veraneio no Litoral Norte.