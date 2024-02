Sorrisos de orelha a orelha e muita animação. Assim foi o passeio de 14 crianças assistidas pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) na praia de Capão da Canoa, no Litoral Norte, neste sábado (17). A criançada foi recebida na praia por Andrés D’Alessandro, ex-jogador do Inter e embaixador do ICI. A emoção tomou conta dos pais, dos colaboradores da instituição e, principalmente, das crianças. Muitas delas viram o mar pela primeira vez.