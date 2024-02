Duas empresas gaúchas do ramo imobiliário concluíram a compra da área antes ocupada pelo Hotel Bassani, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, fechado desde abril de 2023. Nazale Incorporadora e Construtora, com sede em Capão da Canoa, e Dallasanta, uma gestora de ativos imobiliários de Porto Alegre, agora estudam o que fazer com o local de mais de 3,2 mil metros quadrados de frente para o mar.