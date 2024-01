Entre janeiro e fevereiro, veranistas que forem para o Litoral Norte, Região Metropolitana ou Sul do Estado poderão aproveitar gratuitamente atividades de esporte, cultura e lazer, oferecidas pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). Com direito a show da banda Os Fagundes — formada por Bagre Fagundes e seus filhos Nico, Neco e Ernesto — em Tramandaí, no próximo sábado (6), o Estação Verão 2024, que ocorre há 20 anos, busca estimular atividades de saúde e bem-estar no litoral do Rio Grande do Sul.