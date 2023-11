Um dos pontos tradicionais de Cidreira, no Litoral Norte, o Bar Azul está com os dias contados. Isso porque o Ministério Público Federal (MPF/RS) obteve decisão da Justiça Federal para a colocar abaixo o prédio localizado na Rua Osvaldo Aranha, no Centro. Insatisfeitos com a determinação da Justiça, moradores e veranistas vão realizar neste sábado (11), às 10h, um ato contra a demolição. O grupo vai promover um abraço simbólico na estrutura.