É dentro das quatro linhas de uma cancha de futebol no bairro Glória, em Porto Alegre, que Marcos Rodrigo Pacheco afasta as crianças do perigo das ruas. O projeto Geração Tigres F.C oferece, desde 2008, aulas de futebol para a gurizada da comunidade. Os jogos ocorrem aos sábados na Praça João Amazonas e são abertos e gratuitos. Agora, para iniciar o ano com chave de ouro e melhorar a qualidade dos treinos, a ação está em busca de doações.

Marcos sempre se envolveu com projetos sociais. Antes de criar o Tigres, ele comandava uma iniciativa de aulas de capoeira. Porém, ao ver o interesse crescente das crianças pelo futebol, decidiu investir nesse ramo. A praça em que a bola rola é ponto de encontro de seis comunidades da região, e Marcos explica que, inclusive, leva algumas crianças até o local.

Leia Mais Balé clássico ao alcance de quem busca lazer e também profissionalização, em Caxias do Sul

Os jogos são divididos em duas quadras, uma abriga os pequenos de até 11 anos e a outra, aqueles que têm entre 12 e 15 anos. Para o treinador, o projeto é a realização de um propósito de vida e representa uma satisfação:

— É uma coisa que faço de coração. Não tem preço. É bem legal ver as crianças participando, fazendo uma atividade dentro do esporte.

Benefícios

E não é só o treinador que fica feliz com as atividades do Geração Tigres F.C. As mães das crianças que participam do projeto também veem os benefícios da ação, dentro e fora de casa.

Michele Franco conta que seu filho Pablo, de 12 anos, começou a jogar aos cinco e nunca mais parou. O menino era mais quieto antes de participar da iniciativa e, agora, está cheio de amigos. Entre risadas, Michele diz que ele fica a semana inteira esperando pelo sábado em que vai jogar e não falta a nenhum treino.

— É muito bom, porque é menos tempo que eles passam na rua, vulneráveis. Então eles vão lá, se divertem e brincam juntos. Eu, inclusive, já indiquei para muitas amigas minhas — relata.

Leia Mais Projetos sociais utilizam esporte para recuperar saúde mental de crianças atingidas pela enchente em Canoas

Lohany da Silva compartilha do sentimento de Michele e também descreve a felicidade do seu filho Pedro Henrique, nove anos, de participar do Tigres:

— Ele ama, chega a dormir cedo e acordar cedo para poder ir. E eu acho muito bom para ele, porque consegue sair um pouco do ciclo vicioso do celular e ocupar a mente.

Doações são essenciais

De acordo com Marcos, o projeto está precisando de doações. Como as quadras são de areia, os tênis e chuteiras ficam gastos e rasgam com frequência. Além disso, nem todas as crianças possuem os calçados e, por vezes, precisam dividir o uso. O treinador ainda destaca que outro item necessário são os coletes, que se desgastam com o tempo.

Leia Mais 9 atividades para fazer com as crianças no verão em Porto Alegre

— Várias vezes chega alguém lá e diz: “Tio, estou sem tênis, sem chuteira, tem alguma para me doar?”. E a gente fica triste que tem uns que jogam de pé no chão ou de chinelo, e é perigoso, porque podem se machucar – conta Marcos.

Mas mesmo sem os aparatos necessários, a bola continua rolando aos sábados com o time de crianças, o que representa bem o nome escolhido para o projeto.

— Tigres simboliza força, raça e união. É o que somos — finaliza Marcos.

Como ajudar

Doações em dinheiro podem ser enviadas via Pix para Marcos no 5837888053 (CPF).

Entregas de itens podem ser combinadas direto com o treinador pelo telefone (51) 99317-9471.