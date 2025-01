O que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Réveillon?

Réveillon da Capital será no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um novo ano começa na próxima quarta-feira (1º). Como é feriado de Confraternização Universal, Porto Alegre terá algumas mudanças nos horários e no funcionamento de diversos serviços, que vão do comércio ao transporte público.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que haverá operação especial devido ao Réveillon, porém, com escala de feriado, o que significa que alguns horários serão reduzidos. O Trensurb também opera com intervalos de feriado, assim como os ônibus-integração.

Serviços como bancos, agências dos Correios e agências FGTAS/Sine não terão atendimentos durante o feriado. O retorno será na quinta-feira (2).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, não haverá expediente nas unidades de saúde, com retorno na quinta. Serviços essenciais, como Pronto Atendimento, ficam abertos.

Confira o que abre e o que fecha

Trânsito e Transporte

As linhas de ônibus vão circular com tabela horária de feriado durante a quarta-feira.

Para facilitar o acesso ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia, onde ocorre o evento de Réveillon, oito carros extras (dois por consórcio), atenderão a saída do evento, às 3h, nos eixos Norte, Leste e Sul.

Haverá operação nas paradas de ônibus da avenida Mauá com a rua General Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e da Avenida Loureiro da Silva, em frente ao Colégio Parobé, que recebe as linhas M10 e M98.

Trensurb

Os trens vão operar com tabela de feriado no Ano-Novo. Ônibus-integração também operam com grade de feriado.

Os horários estão disponíveis no site da Trensurb.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas na terça-feira (31) e no feriado. Elas retornam a partir da quinta-feira.

A Central de Atendimento ao Cliente funcionará por meio de canais automatizados.

Agências FGTAS/Sine

As Agências FGTAS/Sine estarão fechadas na terça e quarta-feira de Ano-Novo. As unidades reabrirão para atendimento ao público na quinta-feira.

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) vai trabalhar normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público.

As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Bancos abrem no Brasil?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as instituições não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, somente o PIX.

Portanto, as agências bancárias da cidade ficarão fechadas na quarta-feira, retornando normalmente na quinta-feira.

Comércio na Capital

Conforme o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA), na terça-feira, o expediente dos empregados de lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h.

Já dos empregados das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. No dia 1º, está proibido o trabalho dos empregados.

Supermercados abrem?

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS) afirma que no feriado é proibida a utilização de mão de obra dos empregados.

Logo, os supermercados estarão fechados no dia, salvo aqueles que apenas o dono trabalhe.

Shoppings

Os shopping centers da Capital vão abrir com horários diferenciados durante o feriado. Confira abaixo:

Shopping Iguatemi

Praça de alimentação e serviços de lazer: das 11h às 20h

das 11h às 20h Lojas e demais operações: das 14h às 20h, com operação opcional

BarraShoppingSul

Praça de alimentação: das 11h às 21h

das 11h às 21h Lojas e quiosques: das 14h às 18h, com operação opcional

Shopping Total

Praça de alimentação: das 10h às 22h

das 10h às 22h Lojas e quiosques: das 14h às 20h, com operação opcional

das 14h às 20h, com operação opcional Game Station: 12h às 18h

Bourbon Wallig

Praça de alimentação: 11h às 20h, com operação opecional

11h às 20h, com operação opecional Lojas e quiosques: 14h às 20h, com operação opcional

Bourbon Ipiranga

Praça de alimentação: 11h às 20h, com operação opecional

11h às 20h, com operação opecional Lojas e quiosques: 14h às 20h, com operação opcional

Praia de Belas

Praça de alimentação: 11h às 20h, com operação opcional

11h às 20h, com operação opcional Lojas e quiosques: 14h às 20h, com operação opcional

Bourbon Assis Brasil

Praça de alimentação: 11h às 20h, com operação opcional

11h às 20h, com operação opcional Lojas e quiosques: 14h às 20h, com operação opcional

DC Shopping

Lojas e quiosques: não abre

Pontal Shopping

Praça de alimentação: das 11h às 22h, com operação opcionalopcional

das 11h às 22h, com operação opcionalopcional Lojas e quiosques: das 14h às 20h, com operação opcional

Pátio 24

Praça de alimentação: das 9h às 20h, com operação opcional

das 9h às 20h, com operação opcional Lojas e quiosques: das 9h às 20h, com operação opcional

Paseo