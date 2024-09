Reconhecida como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, a Oktoberfest de Igrejinha chega a sua 35ª edição. Neste ano o evento ocorre de 11 a 20 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. Alusiva ao Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, a festividade também celebrará os 60 anos do município do Vale do Paranhana.