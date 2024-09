Bandinhas, cuca e chope! Notícia

De Santa Cruz do Sul a Blumenau: conheça as cidades que têm Oktoberfest no sul do Brasil

Festa surgiu em 1810, em Munique, na Alemanha, para comemorar o casamento do Rei Luís I. Com gastronomia típica e folclore, festejo tornou-se popular e se espalhou pelo mundo todo, com eventos tradicionais anualmente em diferentes regiões do RS

02/09/2024 - 14h17min Atualizada em 03/09/2024 - 16h37min