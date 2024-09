Agenda Notícia

Sexta edição da Flores de Pedra, em Bento Gonçalves, começa no dia 21

Festa do Distrito de São Pedro irá lançar o hino oficial da comunidade que está no centro do roteiro turístico Caminhos de Pedra

02/09/2024 - 10h54min Atualizada em 02/09/2024 - 10h56min