Entenda por que é feriado em São Paulo nesta terça-feira

Esta terça-feira (9) é feriado estadual em São Paulo, em memória da Revolução Constitucionalista de 1932. O dia foi definido em 1997, após o então presidente, Fernando Henrique Cardoso sancionar uma lei que transforma a data magna de cada Estado em feriado. Pela expressa participação e liderança das tropas paulistas no levante, o início do movimento foi escolhido para determinar o dia de folga. Em outros Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, não é feriado.