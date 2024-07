A quinta semana de atendimentos do programa Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul atuará em Porto Alegre (na Ilha da Pintada), Severiano de Almeida, Barra do Rio Azul, Seberi, Erval Grande, Mostardas, Palmares do Sul e São Leopoldo. O projeto realizará 90 missões, em 111 municípios gaúchos, até 31 de outubro.