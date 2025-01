Barça, Real Madrid e o atual campeão Athletic Bilbao estreiam na Copa do Rei

Antes de viajarem para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha, Barcelona e Real Madrid iniciam sua jornada nas oitavas de final da Copa do Rei contra Barbastro e Deportiva Minera, respectivamente, ambos da quarta divisão.

Já o Athletic Bilbao iniciará a defesa do título no sábado, visitando o UD Logroñés, em Las Gaunas. A equipe basca, assim como os 'culés', os 'merengues' e o Real Mallorca, viajarão para a Arábia Saudita após os jogos deste torneio para disputar a Supercopa da Espanha.

Depois dos resultados medíocres acumulados nos últimos dois meses e com o possível corte de Dani Olmo da lista de relacionados devido ao não reconhecimento da licença do jogador espanhol, o Barça enfrenta no sábado o modesto Barbastro, que surpreendeu ao eliminar o Espanyol.

O técnico do time catalão, o alemão Hansi Flick, volta a contar com Lamine Yamal, que se juntou aos companheiros no treino realizado nesta quinta-feira.

Já o Real Madrid enfrenta na segunda-feira a Deportiva Minera de Cartagena, depois de iniciar o ano nesta sexta-feira enfrentando o Valencia num jogo que foi adiado devido às inundações que deixaram mais de 200 mortos na região.

Os jogadores do técnico Carlo Ancelotti fecharam bem 2024 com a conquista da Copa Intercontinental ao vencer o mexicano Pachuca e ficando em segundo lugar na LaLiga, a um ponto do líder Atlético de Madrid, muito graças a seu ataque letal formado pelo inglês Jude Bellingham, o brasileiro Vinicius Junior e o francês Kylian Mbappé.

O Atlético de Madrid vai viajar no sábado com sua artilharia pesada para seguir em frente em sua terceira partida na Copa do Rei, onde enfrentará o também surpreendente Marbella (da terceira divisão) no estádio La Rosaleda, em Málaga.

O técnico Diego Simeone provavelmente manterá o núcleo que levou a equipe a vencer o Barcelona em Montjuic (2-1), depois de ter sofrido diante dos modestos Vic e Cacereño nas rodadas anteriores da Copa do Rei.

O Athletic Bilbao visitará o Logroñés no sábado com o objetivo de conquistar o 25º título do torneio, depois de vencer no ano passado o Mallorca nos pênaltis (4 a 1 após um empate em 1 a 1).

Já o Sevilla terá um adversário difícil: o Almería, que atualmente lidera a segunda divisão espanhola.

--- Programação dos 16-avos de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(15h00) Racing Club Ferrol (Segunda divisão) - Rayo Vallecano

Granada CF (Segunda divisão) - Getafe CF

Pontevedra CF (Quarta divisão) - RCD Mallorca

- Sábado:

(11h30) SD Huesca (Segunda divisão)-Real Betis

(12h30) Tenerife (Segunda divisão) - Osasuna

(13h30) UD Almería (Segunda divisão) - Sevilla FC

(15h00) UD Barbastro (Quarta divisão) - Barcelona

(17h30) Marbella FC (Terceira divisão) - Atlético de Madrid

UD Logroñés (Quarta divisão) - Athletic Club

- Domingo:

(8h00) Ourense CF (Terceira divisão) - Real Valladolid CF

Elche CF (Segunda divisão) - UD Las Palmas

(11h30) FC Cartagena (Segunda divisão) - CD Leganés

SD Ponferradina (Terceira divisão) - Real Sociedad

Racing Santander (Segunda divisão) - Celta de Vigo

- Segunda-feira:

(15h00) Club Deportiva Minera (Quarta divisão) - Real Madrid CF

- Terça-feira:

(17h00) CD Eldense (Segunda divisão) - Valencia CF