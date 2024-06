Transmitir uma mensagem de esperança e reforçar a importância da adesão ao tratamento. Este foi o objetivo da visita do médico oncologista André Fay e do jornalista do Grupo RBS Daniel Scola, na manhã desta terça-feira (28), ao abrigo Força Onco RS, que acolhe pacientes em tratamento de câncer, em Porto Alegre. Fay acompanhou a jornada de Scola contra um câncer no cérebro diagnosticado há três anos.