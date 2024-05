Com o objetivo de mapear as necessidades dos pacientes oncológicos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, o Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, aliado ao Instituto Camaleão, Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) e Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), criou a campanha Força Onco RS. Por meio de um formulário online, a iniciativa ajuda a conectar as pessoas com câncer aos hospitais de tratamento.