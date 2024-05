As principais redes de farmácias do Rio Grande do Sul ainda possuem, em estoque, os itens necessários para sanar as dificuldades de quem sofre com a enchente no Estado. São João, Panvel, Draga Raia, Drogasil e Agafarma negaram falta de medicamentos nas lojas, apesar de muitas unidades terem sido atingidas pelos alagamentos causados pela chuva.