Sebrae RS leva seis empresas da Serra para feira do setor alimentício em Chicago

Os empresários estarão no evento considerado a principal vitrine mundial do setor alimentício, entre 17 e 20 de maio, em Chicago, nos Estados Unidos, ao lado de outras 10 empresas gaúchas de Canoas e Porto Alegre. A viagem envolve visitas técnicas exclusivas e programas guiados com tradução simultânea das palestras, workshop de troca de experiências, além de relacionamento com empreendedores de todo o mundo.

Em outubro do ano passado, o Sebrae abriu as inscrições para a imersão e recebeu cerca de 80 inscrições. Vinte enviaram a documentação e 16 empresas atenderam aos requisitos necessários.

— A gente subsidia 30% do custo, então, o primeiro critério é as empresas terem recurso para aportar. Os empresários precisam ter passaporte e visto americano e apresentar um plano de aplicação do que vão fazer na feira e no que irão implementar nos seis meses seguintes quando retornarem ao Brasil. Também é avaliado o relacionamento desta empresa com o Sebrae — explica o especialista em A&B do Sebrae RS, Roger Klafke, que está à frente da iniciativa.