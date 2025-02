Atacante do Caxias passa a ser dúvida para a partida decisiva contra o São José

Gabriel Lima pode ficar de fora de partida decisiva pela classificação. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias não voltou de Bagé classificado às semifinais do Gauchão 2025. Mas a vantagem na disputa pela vaga como segundo melhor colocado entre os três grupos ainda é grená.

O Caxias depende apenas de si e precisa de uma vitória simples diante do São José, no sábado (15), às 16h30min, no Estádio Centenário.

E para este confronto a principal dúvida na escalação passa a ser a presença de Gabriel Lima. O jogador deixou o gramado do estádio Estrela D'Alva, em Bagé, acusando um desconforto muscular na coxa esquerda e será reavaliado. O atacante ainda está pendurado com dois cartões amarelos e seria desfalque para o primeiro jogo das semifinais, caso recebesse o terceiro no sábado e o time avançar.

Se não reunir condições, Calyson é o principal candidato a entrar na equipe. Já na lateral-esquerda, Luizinho Vieira poderá rever a escalação de Kelvyn. Expulso diante do Avenida, o jogador escapou de receber mais um cartão vermelho diante do Guarany, após revisão do VAR. Ele deixou o gramado no intervalo para a entrada de Marcelo Nunes, que pode reassumir a titularidade.

O treino desta tarde e o da manhã de sexta-feira (14) serão com portões fechados. Uma provável escalação teria: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn (Marcelo); Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Gabriel Lima (Calyson), Nicholas e Richard.