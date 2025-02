O cenário para o Grêmio terminar na liderança geral do Gauchão

Braithwaite marcou dois gols para o Grêmio sobre o Pelotas. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Terceiro lugar na classificação geral, o Grêmio enfrentará o Ypiranga no próximo sábado (15) com o objetivo de melhorar sua condição no Gauchão e levar o jogo decisivo da semifinal para a Arena.

Contudo, o Tricolor não depende apenas de seu desempenho no Colosso da Lagoa. Sendo assim, precisará secar Inter e Juventude, que ocupam os dois primeiros postos na tabela de classificação geral do Estadual.

Único cenário possível

Para terminar no topo da classificação geral, a única alternativa para o Grêmio é vencer seu duelo com o Ypiranga. Este resultado levaria o clube aos 17 pontos.

Além disso, precisa que o Inter perca o seu jogo contra o Monsoon. O Colorado ficaria com os mesmos 17 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao do Tricolor.

O Juventude, que tem 16 pontos, poderia empatar com o Pelotas. Assim, o time da Serra chegaria aos mesmos 17 pontos, mas teria saldo inferior ao do Grêmio.

A combinação

Grêmio vence o Ypiranga

Inter perde para o Monsoon

Juventude empata ou perde para o Pelotas