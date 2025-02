Anvisa proíbe 19 produtos vendidos pela Black Skull, gigante do setor de suplementos

Proibição envolve todos os lotes de 19 produtos. Alexey Koza / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, venda e propaganda de todos os lotes de 19 produtos da Oficial Med Apucarana Ltda. licenciados para a Black Skull Pharma e vendidos pela Black Skull, uma das maiores empresas do setor de suplementos no país.



Em resposta, a companhia afirma foram tomadas medidas judiciais para a comercialização das fórmulas e que a denúncia partiu de "concorrentes insatisfeitos".



De acordo com a agência, a proibição deve-se à publicidade e exposição ao público de produtos manipulados padronizados - e não individualizados - por meio do site da Black Skull.

A prática, diz a Anvisa, desrespeita a resolução 67/2007, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais (aquelas em que o farmacêutico segue a fórmula prescrita pelo médico) ou oficinais (quando a formulação consta no Formulário Nacional ou em formulários internacionais reconhecidos pela Anvisa).



Pela norma, a preparação magistral deve ser produzida a partir da prescrição de um profissional habilitado e destinada a um paciente individualizado, com informações detalhadas sobre sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.



Ainda de acordo com a resolução, "não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção".

Leia Mais Proibidos pela Anvisa, implantes estéticos não têm eficácia comprovada

A decisão da agência foi publicada na sexta-feira (7), no Diário Oficial da União (DOU). Nesta quarta-feira (12), porém, parte da lista de produtos proibidos ainda estava disponível para venda no site da Black Skull.



Em nota, Marcelo Bella, CEO da Grow Dietary Supplements (GDS), dona da Black Skull, afirma que o presidente da Oficial Med "já tomou todas as providências administrativas e judiciais para garantir o direito de comercialização das fórmulas Black Skull Pharma".

Ao Estadão, afirmou também que Ainda não houve uma notificação formal da Anvisa junto à Oficial Med, "que é quem manipula e comercializa as fórmulas por meio de licenciamento, o que justifica a continuidade das vendas no site”.

Ele afirma ainda que “todas as vendas de fórmulas manipuladas pela Black Skull Pharma são individualizadas e plenamente regulares” e classifica a proibição como equivocada.



Bella, que também é presidente da Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais), diz ainda que "a ação administrativa da Anvisa contra a Oficial Med é mais uma ação de denúncias dos concorrentes insatisfeitos com a evolução do mercado brasileiro".

Produtos com venda proibida pela Anvisa