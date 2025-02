Doação de medula óssea: entenda como o ato pode salvar a vida de pacientes com leucemia

Fevereiro é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e combate à leucemia, tipo de câncer que afeta a medula óssea, conhecida como a "fábrica do sangue". Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 11 mil casos da doença devem ser diagnosticados entre 2023 e 2025 no Brasil.