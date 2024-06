Quando as primeiras contrações do parto surgiram, Renata Aline dos Santos, 37 anos, se ajeitou na cama. "Ele não pode vir agora, precisa esperar mais um pouco", pensava. Naquela manhã de 2 de maio, Roca Sales estava ilhada e o único hospital da cidade alagado, assim como boa parte do município. As horas passavam e os intervalos entre as contrações ficavam mais curtos, até que não teve jeito, Matteo Lorenzo dos Santos chegaria a qualquer momento.