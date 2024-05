Pessoas com câncer e que precisaram deixar suas casas às pressas em meio às enchentes no RS poderão dar continuidade ao tratamento em um abrigo criado em Porto Alegre exclusivamente para o acompanhamento oncológico. Inicialmente, o espaço deve receber cerca de 30 pacientes no Salão Paroquial da Igreja São Jorge, situado na Avenida Doutor Salvador França, 120.