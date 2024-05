Fundos de proteção a crianças, adolescentes e idosos do Rio Grande do Sul podem receber mais de R$ 699 milhões por meio das destinações de recursos feitas durante a declaração do Imposto de Renda deste ano. Esse potencial é indicado por um levantamento feito a partir de dados da Receita Federal e acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, o mesmo compilado de números mostra que as instituições gaúchas receberam somente 1,94% desse total até 8 de maio.